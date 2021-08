Jeux paralympiques: Joachim Gérard et Jef Vandorpe se hissent en quarts du double

Le duo belge sera opposé à la paire britannique, tête de série N.1, composée d’Alfie Hewett et Gordon Reid.

Joachim Gérard et Jef Vandorpe se sont qualifiés pour les quarts de finale du double du tournoi de tennis en fauteuil roulant des Jeux Paralympiques de Tokyo dimanche. La paire belge, tête de série N.6, s’est imposée en deux sets 6-3, 6-1 en 58 minutes de jeu face aux Brésiliens Gustavo Carneiro Silva et Daniel Rodrigues.

En quarts de finale, Gérard et Vandorpe seront opposés à la paire britannique, tête de série N.1, composée d’Alfie Hewett et Gordon Reid, qui a défait les Autrichiens Thomas Flax et Nico Langmann sur un double 6-0 au 2e tour.

Plus tôt dimanche, Vandorpe, N.16 mondial et tête de série N.15, s’était qualifié pour les huitièmes de finale en simple après sa victoire 3-6, 6-1, 6-0 face à l’Australien Ben Weekes (ITF 32).

Joachim Gérard, N.3 mondial et tête de série N.3, s’est également qualifié samedi pour les huitièmes de finale grâce à sa victoire sur un double 6-1 contre l’Américain Casey Ratzlaff (ITF 23).