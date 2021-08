Comment les cantines d’entreprises tentent de survivre au covid

La catastrophe. Il n’y a guère d’autre mot pour qualifier la situation dans laquelle se trouvent les sociétés spécialisées dans la restauration d’entreprises depuis la pandémie. Et pour cause : dès la première vague de covid, le télétravail s’est imposé comme la norme pour la majorité des acteurs économiques actifs dans les services. Banques, opérateurs télécoms, consultants, etc., ils ont mis en pause leur contrat – ou les ont tout bonnement annulés – avec les géants de la restauration collective que sont Sodexo, Compass, Aramark et autre ISS. Avec, à la clé, des pertes de chiffres d’affaires dramatiquement inédites.