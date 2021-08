Samedi soir, Thibaut Courtois a aidé le Real Madrid a s’imposer 0-1 face au Betis à l’occasion de la 3e journée de Liga. Le lendemain, le Diable rouge a été aperçu à Spa-Francorchamps.

Grand amateur de Formule 1, Courtois a en effet été invité dans le paddock du GP de Belgique. Et c’est du côté de l’écurie Ferrari et de Charles Leclerc que le gardien a pris place, attendant impatiemment le départ de la course qui a été retardé plus d’une heure en raison des conditions météorologiques.