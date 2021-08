Des conditions météo dantesques à Spa-Francorchamps: le GP de Belgique retardé depuis plus de deux heures

Alors que le départ devait être donné à 15h ce dimanche, les pilotes étaient encore dans les stands plus de deux heures après.

Le départ du Grand Prix de Belgique, prévu initialement à 15h00, a été retardé à cause de la pluie qui continue de tomber sur le circuit de Spa-Francorchamps. Outre la nouvelle heure de départ, la procédure n’est pas non plus encore connue, entre un départ arrêté ou lancé derrière la voiture de sécurité.

Les voitures étaient en place sur la grille de départ quand la décision a été prise par la direction de course. Repoussé plusieurs fois à 15h10, 15h15, 15h20, le départ du tour de formation a été donné à 15h25. Mais les conditions étaient encore trop pluvieuses pour pouvoir donner le départ réel.

« C’est assez horrible, je n’arrive quasiment pas à voir la monoplace devant moi et il y a de l’aquaplanning», a par exemple expliqué Lando Norris (McLaren) pendant le tour de formation.