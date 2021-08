Coronavirus: les vaccins restent performants, surtout contre les formes graves de l’infection

Plus contagieux et plus virulent, comme vient de le montrer une récente étude, le variant delta serait aussi un peu plus résistant aux vaccins actuels. Même si on observe des variations du degré de protection fourni par les vaccins en fonction des technologies utilisées (les vaccins à ARN messager semblent un peu plus performants que ceux à adénovirus), ceux-ci restent toutefois efficaces à plus de deux tiers et, surtout, ils protègent contre le risque de forme grave de covid. Selon des données provenant des organismes de santé américains, 90 % des hospitalisations ou des décès surviennent parmi des patients qui ne sont pas complètement vaccinés. En Belgique, seules 2,5 % des personnes hospitalisées depuis janvier 2021 avaient été doublement vaccinées.