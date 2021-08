Tour d’Espagne: Rafal Majka s’offre la 15e étape en solitaire, Eiking toujours en rouge

La 15e étape du Tour d’Espagne est revenue dimanche au Polonais Rafal Majka (UAE Team Emirates). Il a précédé de 1 : 27 le Néerlandais Steven Kruiswijk (Jumbo-Visma) et de 2 : 19 l’Australien Chris Hamilton (DSM) au terme de cette étape de 197,5 km qui a mené les coureurs de Navalmoral de la Mata à El Barraco. Quatre ascensions, dont deux de première catégorie, ont animé la course. Le sommet de la dernière le Puerto San Juan de Nava (3e cat., 8,6 km à 3,8 %) était situé à un peu plus de 5 km de l’arrivée

Au classement général, le Norvégien Odd Christian Eiking (Intermarché- Wanty Gobert) a conservé le maillot rouge. Il a conservé 54 secondes d’avance sur le Français Guillaume Martin (Cofidis) et 1 : 36 sur le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Enric Mas (Movistar) est 4e à 2 : 11, Miguel Angel Lopez (Movustar) 5e à 3 : 04.