récit

Les mots me manquent pour remercier mes amis belges après ce qu’ils ont fait pour moi… Hier matin, sitôt arrivé dans un centre d’accueil de la Croix-Rouge, Eric est arrivé, avec un téléphone portable, des vêtements et des jouets pour les enfants, qui m’ont été transmis… Le cauchemar de Kaboul est terminé, mais mon esprit est encore là-bas… Il me faudra bien huit jours de quarantaine pour réaliser qu’avec ma femme et mes deux enfants, je me trouve bien en Belgique, en sécurité, enfin… »