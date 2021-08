Remco Evenepoel: «Je ne revendique pas une sélection automatique pour les Mondiaux»

En 2020, il avait ainsi enchaîné San Juan et Algarve au printemps avant l’interruption, et il avait repris avec autant de victoires aux Tours de Burgos et de Pologne, avant d’être arrêté par sa chute en Lombardie. Il serait imprudent de prétendre que le jeune prodige de Deceuninck-Quick Step a retrouvé sa forme optimale, dans un contexte sportif où l’opposition n’est pas la plus forte, mais au train où le gaillard reprend du poil de la bête, on peut raisonnablement imaginer une deuxième partie de saison au sommet, à commencer par le Tour du Benelux cette semaine, puis les championnats d’Europe où il se frottera à un certain Pogacar.

Remco, on ne vous arrête plus ! Cette victoire à Bruxelles a-t-elle la même saveur que celle d’Overijse ?