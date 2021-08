MR: Denis Ducarme déménage à Charleroi pour affronter Paul Magnette

Ce n’est pas une surprise : depuis quelques mois, on savait que Denis Ducarme envisageait de déménager à Charleroi, voire s’y préparait. C’est désormais officiel : dans Sudpresse ce week-end, le député MR et ex-candidat à la présidentielle face à Georges-Louis Bouchez annonce son arrivée dans la métropole carolo. Avec trois angles d’attaque prioritaires : les indépendants, la sécurité et le social. Le ministre des Indépendants dans le gouvernement fédéral précédent explique en avoir beaucoup discuté avec les bleus de la région, comme Nicolas Tzanetatos, Caroline Taquin, Olivier Chastel ou Thomas Salden. Et avoir « pu convaincre sa compagne de franchir le pas ». Le couple s’installera dans la ville basse en octobre.