D1A: Anderlecht se fait surprendre en fin de match par Genk et son supersub Ugbo

Le Sporting d’Anderlecht s’est incliné ce dimanche à Genk sur le score de 1-0 à l’occasion de la 6e journée de championnat. Alors que les échanges étaient équilibrés tout au long de la rencontre, le but est tombé en fin de match des pieds d’Ike Ugbo qui venait tout juste de monter au jeu. Avec cette défaite, les Mauves restent 11es au classement avec 7 points. Genk passe 4e avec 10 unités.

À Genk, Kristian Thorstvedt a pris la place de Mike Tresor et Ugbo, qui a été acquis à Chelsea, a démarré sur le banc. Vincent Kompany a associé El Hadj à Lior Refaelov tandis que Yari Verschaeren et Francis Amuzu ont débuté sur le banc, tout comme le nouvel arrivé Christian Kouamé. Les deux équipes ont mis du rythme à la rencontre et les Bruxellois auraient pu réussir un bon coup d’emblée grâce à la vitesse de Benito Raman dont le tir est passé au-dessus (1ère).