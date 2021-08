Coronavirus: le Fonds blouses blanches dope les forces dans les hôpitaux

Le Fonds blouses blanches a permis la création d’un peu plus de mille équivalents temps plein en 2019 et de presque 4.500 autres en 2020. Et sur le terrain, sent-on la différence? - HATIM KAGHAT.

Le Fonds blouses blanches a permis la création d’un peu plus de mille équivalents temps plein en 2019 et de presque 4.500 autres en 2020. Telle est la conclusion d’un rapport sur « l’évaluation de l’utilisation du Fonds blouses blanches » qui vient d’être transmis par le ministre fédéral de la Santé publique, Frank Vandenbroucke (Vorruit) à la présidente de la Chambre des représentants. Un bilan dont se réjouit le Parti du Travail de Belgique (PTB), initiateur de la mesure et demandeur de plus de moyens encore, mais pour lequel se pose plein de questions la Centrale nationale des employés (CNE), qui estime qu’aucun contrôle des données n’a été opéré.