Olympisme: Jacques Rogge, un grand président s’en va

C’est une bien triste nouvelle pour le monde sportif belge et international qui est tombée ce dimanche. Jacques Rogge, le huitième président du Comité international olympique (CIO), qu’il avait dirigé de 2001 à 2013, s’est éteint à l’âge de 79 ans des suites d’une longue maladie.

Avec lui, c’est le plus grand dirigeant de l’histoire du sport belge qui disparaît. Chirurgien orthopédiste de profession, cet ancien skipper, qui avait participé aux Jeux de Mexico 1968, Munich 1972 et Montréal 1976, avait rejoint le conseil d’administration du Comité olympique et interfédéral belge (COIB) dans la foulée. Chef de mission de l’équipe belge aux JO de Moscou 1980, Los Angeles 1984 et Séoul 1988, il en était devenu le président en 1989, succédant à Raoul Mollet, son maître à penser.