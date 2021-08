Caroline Désir: «Dans un an, pour la première fois, la rentrée se fera le 29 août»

Entretien

Ira ? Ira pas ? La pression était forte ces derniers mois. Mais Caroline Désir a résisté. Elle l’assure au Soir : elle ira. La réforme des rythmes scolaire aura bien lieu à l’issue des vacances d’été 2022 : « C’est la dernière fois que les élèves rentrent en septembre. Dans un an, pour la première fois, la rentrée se fera le 29 août. Et pour la première fois aussi, nous aurons deux semaines de congé à la Toussaint. » Le ton est donné : trois décennies après un premier rapport sur le sujet, on ne reculera plus sur les rythmes scolaires !