D1A: OHL remonte deux buts de retard à l’Antwerp pour décrocher le partage

Après la plantureuse victoire de Gand sur le Club de Bruges (6-1), la rencontre entre l’Antwerp et OHL s’est terminée par un partage (2-2). Pourtant, les Anversois menaient 2-0 grâce à un autogoal de Mathieu Maertens (38e) et à Michael Frey (45e+2). Cenk Ozkacar (55e) et Levan Shengelia (77e) ont remis les deux formations à égalité. Au classement, l’Antwerp est 14e avec 5 points et Louvain, qui a terminé à dix après l’exclusion de Sébastien Dewaest (90e+2), est 17e (4 points).

A l’Antwerp, Bryan Priske a préservé plusieurs joueurs ayant beaucoup donné jeudi en Europa League : Aurelio Buta, Birger Verstraete, Johannes Eggestein, Michel-Ange Balikwisha et Manuel Benson se sont retrouvés sur le banc. Parmi les joueurs titularisés, on retrouvait Frey, dont la blessure au genou était manifestement moins grave qu’annoncée. Marc Brys a remplacé Thomas Henry, parti à Venise, par Kaveh Rezaei et a accordé une première chance à Alexis de Sart.