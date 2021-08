Par Eric Burgraff et Charlotte Hutin

ENTRETIEN

Masque pour tous, en toutes circonstances à l’intérieur des écoles bruxelloises… Masque facultatif dès qu’on est assis en classe en Wallonie et en Flandre… Pour la première fois depuis le début de la crise covid, les ministres de l’Enseignement ont pris des mesures différenciées entre la capitale et le reste du pays. Caroline Désir revient sur cette situation. Et la manière d’en sortir.

Cette différence Bruxelles-Wallonie, c’est préoccupant non ?