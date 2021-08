Décès de Jacques Rogge: «Le Mouvement olympique pleure la perte d’un passionné de sport», réagit le président du CIO

L’ensemble du Mouvement olympique pleure la perte d’un grand ami et d’un passionné de sport », a déclaré le président du CIO Thomas Bach après le décès de Jacques Rogge, son prédécesseur à la tête du Comité international olympique que le Belge a présidé de 2001 à 2013.

« Jacques était avant tout un passionné de sport qui aimait être au contact des athlètes, une passion qu’il a transmise à tous ceux qui l’ont connu. Sa joie dans le sport était communicative », indique Thomas Bach.

« Ce fut un président accompli, qui contribua à moderniser et à transformer le CIO », poursuit l’Allemand. « Il restera tout particulièrement dans les mémoires pour avoir encouragé la pratique du sport chez les jeunes et avoir créé les Jeux Olympiques de la Jeunesse. Ce fut également un fervent défenseur du sport propre et il lutta sans relâche contre le fléau du dopage. ».