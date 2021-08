Décès de Lee «Scratch» Perry, 85 ans

Le chanteur et producteur Rainford Hugh Perry, alias Lee « Scratch » Perry, l’un des piliers du reggae-dub, est décédé ce dimanche dans un hôpital de Lucea (Jamaïque) à l’âge de 85 ans. La cause de sa mort est inconnue. L’homme s’est fait connaître par une rythmique que Bob Marley rendra ensuite célèbre, et par un usage de la chambre d’écho qui dépassera le seul reggae.

Son surnom est hérité d’un premier enregistrement effectué en 1965, The Chiken Scratch. Après avoir travaillé avec les Wailers, il ouvre en 1973 son propre studio , le « Black Ark » et y explore les boîtes à rythmes, boites à meuh et autres équipements studio, les effets de réverbération, l’accentuation des basses. Il a notamment produit le tube reggae Police and Thieves, de Junior Murvin, Complete Control des Clash, et a participé à plusieurs enregistrements de Paul et Linda McCartney. L’essentiel de sa production se concentre dans les années septante.