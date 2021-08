«Extrêmement dangereux», l’ouragan Ida a touché terre aux Etats-Unis

L’ouragan Ida a touché terre en Louisiane dimanche, apportant avec lui des vents soufflant jusqu’à 240 km/h qui en font un des épisodes météorologiques les plus puissants des dernières décennies à frapper cette région du sud des Etats-Unis.

Trouvez l’endroit le plus sûr de votre maison et restez-y jusqu’à ce que la tempête soit passée », a tweeté le gouverneur de l’Etat, John Bel Edwards, juste après l’impact peu avant midi.

« Les prochaines 24 à 36 heures vont être absolument cruciales pour nous, ici en Louisiane », avait averti plus tôt sur CNN le gouverneur, disant « croire » que le coûteux système de digues mis en place après la dévastation de Katrina en 2005 allait « tenir ».

A La Nouvelle-Orléans, la plus grande ville de l’Etat, déjà balayée dimanche matin par des averses et de fortes bourrasques de vent, les magasins étaient pour la plupart barricadés avec des planches de bois et des sacs de sable.