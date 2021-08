SC Charleroi: Shamar Nicholson a remis les points sur les «i»

Depuis de nombreuses semaines, les supporters du Sporting de Charleroi réclament un buteur à cor et à cri, parfois de manière un peu (trop) virulente sur les réseaux sociaux. Dans les rangs sambriens, on en était convaincu, ce dernier était déjà présent. « En interne, il n’y a certainement pas eu de doutes et on ne s’est jamais projeté en se demandant ce qu’on ferait si l’efficacité ne revenait pas », assurait Edward Still au moment d’évoquer le retour au premier plan de son attaquant numéro 1 samedi. « Une chose que l’on connaît en interne, c’est le rendement de nos joueurs. Et je sais quels sont les chiffres de Shamar Nicholson en termes de conversions (d’occasions en buts). »