Auteur d’un triplé face au Standard, Dante Vanzeir envoie un signal fort à Roberto Martinez

Et si, dans un futur proche, Dante Vanzeir enfilait la tunique noir-jaune-rouge ? Cette question aurait pu faire sourire il y a un an lorsque le jeune avant-centre était arrivé à l’Union, alors en Division 1B, pour se relancer après une saison délicate à Malines. Mais aujourd’hui, elle n’a plus rien de saugrenu. En attestent d’ailleurs les déclarations du sélectionneur national jeudi dernier. « Il y a plusieurs joueurs intéressants qui réalisent un très bon début de saison. Dante Vanzeir est le joueur avec le plus d’impact en Pro League. C’est un exemple fantastique du travail réalisé par l’Union cette saison. J’étais désolé de ne pas le prendre dans la sélection. Au même titre que Heynen, Raman ou Bongonda, il recevra une opportunité de se montrer chez les Diables s’il continue à prester au même niveau. »