Eden Hazard toujours plus friable au Real Madrid

L’urgence gagne. Il ne semble jamais y céder, sous cette apparente zénitude qui protège ses émotions, mais Eden Hazard la ressent au plus profond, forcément. Inéluctablement. Depuis qu’il a franchi la porte de la vénérable maison castillane, il y a deux ans déjà, le Brainois semble s’éloigner chaque jour un peu plus de la plénitude, du bien-être qui l’habitait alors. Son élan n’est plus freiné par les blessures, ce qui ne laisse finalement d’inquiéter : même en pleine possession de ses moyens athlétiques, au bout d’une préparation estivale qui n’a souffert aucun retard, le Brainois ne s’impose pas aux yeux de Carlo Ancelotti.