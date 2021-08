Décès de Jacques Rogge: une passion sportive

C’était devenu une habitude immuable. Tous les ans, ou presque, durant sa présidence, malgré un agenda hyper-chargé, Jacques Rogge prenait le temps de nous recevoir dans son bureau de Lausanne, qui donnait sur le lac Léman, fidèle à la promesse qu’il avait faite au lendemain de son élection à la présidence du CIO, en juillet 2001, d’être « toujours là » pour répondre à nos sollicitations.

Là, il parlait de ses idées, de ses projets, esquissait le profil des futurs Jeux olympiques tel qu’il le souhaitait, s’emballait quand on le questionnait sur l’efficacité de la lutte antidopage dont il était le plus grand chantre, ne manquait jamais de s’enquérir de la santé du sport belge qu’il suivait forcément d’un peu plus loin qu’auparavant. Et on ressortait du château de Vidy forcément plus intelligent qu’en y étant entré.