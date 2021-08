Un Standard sans âme et sans jeu humilié à l’Union

1 Comment le Standard a-t-il pu tomber aussi bas et vivre une telle débâcle ?

Quand le Standard se plante, il ne le fait pas à moitié. Après les cinq buts concédés face à l’Antwerp, en voilà quatre de plus des œuvres de l’Union. À la nuance près que si Michael Frey avait exploité, le 8 août à Sclessin, toutes les possibilités anversoises, Casper Nielsen et ses équipiers auraient pu, samedi soir dans un stade Marien en folie, ajouter quelques buts supplémentaires. C’est dire si la différence de niveau était importante entre une équipe unioniste collective, dynamique et ambitieuse, et une formation liégeoise sans (en)vie, sans âme, sans personnalité et sans jeu.