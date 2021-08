Vincent Kompany après la défaite d’Anderlecht à Genk: «On n’a pas eu le résultat qu’on méritait»

Malgré un bon match, Anderlecht repart bredouille de son déplacement à Genk ce dimanche après sa défaite 1-0. Une déconvenue qui vient quelques joueurs après l’élimination en Conference League, mais Vincent Kompany refuse de « mélanger » ces deux matches.

« Il faut regarder le match d’aujourd’hui, en championnat, à l’extérieur, face à l’équipe qui est, selon moi, la meilleure actuellement en Belgique », a déclaré le coach des Mauves au micro d’Eleven Sports à l’issue du match. « On a vu un Anderlecht qui s’est créé énormément d’occasions. À l’avenir, on en ratera plus des comme ça. Je pense qu’on avance étape par étape et après ce match, j’ai moins de doute pour la suite de la compétition. C’est un championnat imprévisible, mais j’ai l’impression qu’on sera prêt quand il le faudra. »