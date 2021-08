Anderlecht battu à Genk: sans efficacité face au but, point de salut

Le rêve de tout entraîneur. Faire entrer son nouvel attaquant et il vous remercie en marquant le but de la victoire. John van den Brom, qui a évoqué « une victoire chanceuse et plus de points que ce que mon équipe méritait », a vécu un rêve éveillé en voyant Ike Ugbo se débarrasser aisément de Hoedt et tromper la vigilance de Van Crombrugge. Pour l’attaquant nigérian, arrivé cette semaine dans le Limbourg en provenance de Chelsea, les débuts ne pouvaient pas être meilleurs. Après avoir vu le gardien d’Anderlecht faire des prouesses sur sa tentative de la tête, il a enflammé sa nouvelle maison. De quoi se faire adopter rapidement par sa nouvelle famille et envoyer un message clair à Paul Onuachu. Un scénario que Vincent Kompany a espéré aussi vivre dans son camp.