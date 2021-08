GP de Belgique: la météo et l’argent ont tout gâché

Visitwallonia.be qu’ils disaient, au long du circuit ! Pas sûr que la Région wallonne avait rêvé d’une telle contre-publicité en marge du GP de Belgique qu’elle soutient depuis des années en offrant au pays une incomparable vitrine sur le monde. Les nombreuses averses qui ont rythmé la fin d’une semaine pourtant entamée sous le soleil auront atteint des sommets d’intensité au plus mauvais moment : dimanche après-midi, alors que la 66e édition d’une des épreuves les plus mythiques du calendrier planétaire présentait une alléchante affiche – enfin une pole pour Verstappen à Spa, devant l’étonnant Russell et le grand rival Hamilton – et renouait avec un nombreux public – 75.000 personnes annoncées – qui avait tellement manqué l’an dernier.