Après le covid, les réformes du Pacte s’invitent à la rentrée

On peut envisager l’année scolaire naissante avec un certain optimisme, surtout si on la compare aux rentrées précédentes. Ce n’est pas parce que les écoles sont pour beaucoup restées la plupart du temps ouvertes que ceux qui la font au quotidien n’ont pas souffert de la situation. Au contraire, comme rare vestige de « la vie d’avant », l’école a été au croisement de bien de tourments.