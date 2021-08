GP de Belgique: un dimanche pas comme les autres

Les conditions météorologiques épouvantables n’ont cessé de retarder le Grand Prix de Belgique jusqu’à décider de l’arrêter trois heures trente plus tard. Un classement a été établi au terme de deux tours parcourus derrière la voiture de sécurité. Les pilotes ont marqué la moitié des points.

Au pays du surréalisme, on est rarement déçu. Ce dimanche, le Grand Prix de Belgique a tourné au fiasco. Une piètre image de la F1 et de notre pays, un rendez-vous manqué avec le public. Récit d’un dimanche à la campagne pas comme les autres.

Depuis vendredi, la météo joue avec les nerfs des pilotes mais à 14h30, quand les F1 sortent des stands pour effectuer les tours de mise en grille, on comprend que cette course prendra des allures particulières. Sergio Perez confirme : sa Red Bull part en aquaplanage et termine dans le mur de pneus.

Scène improbable : des tonnelles, façon fête au jardin, fleurissent sur la grille de départ pour protéger pilotes et matériel. Il est vrai que les prévisions annoncent un risque de pluie de… 100 % pour les prochaines minutes.