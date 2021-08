US Open: Djokovic peut réaliser «le plus grand exploit» de sa carrière

Juste un mois après son énorme désillusion des JO de Tokyo (battu en demi-finale par Zverev), Novak Djokovic (34 ans) s’apprête à vivre, peut-être, la quinzaine new-yorkaise la plus folle de sa carrière. Avec, au bout, la possibilité d’être le premier tennisman de l’histoire à soulever un 21e trophée du Grand Chelem et, surtout, l’occasion de devenir le 3e joueur à remporter les quatre Majors la même année (le fameux « Grand Chelem calendaire »), après Donald Budge, en 1938, et Rod Laver, en 1962 et 1969 ! « Bien sûr, ce serait le plus grand exploit de ma carrière », a confié le nº1 mondial, qui reste sur une terrible disqualification, dès les huitièmes de finale, pour un geste de mauvaise humeur à Flushing, l’an dernier. Avec les nouvelles absences de Federer et Nadal (c’était déjà le cas en 2020…), mais aussi de Thiem (le tenant du titre), de Wawrinka, Raonic ou Coric, le Serbe semble déjà avoir le tapis rouge déroulé à ses pieds.