Le mercato estival de football fermera ses portes dans moins de 48 heures. L’occasion pour les clubs belges et internationaux de finir leurs emplettes…

Les fans de football à travers le monde s’apprêtent à vivre deux jours de folie. En cause : la fin du mercato estival, qui fermera ses portes mercredi à minuit. D’ici là, il devrait y avoir quelques mouvements, et pas des moindres. Kylian Mbappé quittera-t-il le PSG pour rejoindre le Real Madrid ? Eden Hazard fera-t-il ses valises pour la Juventus ? On vous résume tout ça.