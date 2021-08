Parmi toutes les catégories d’âge, c’est chez les jeunes de moins de 25 ans que la croissance est la plus forte. L’absence de moyenne durée y a doublé en 30 mois. La tendance est la même pour les 25-29 ans (+33 %) et chez les 30-34 ans (+24 %).

Les absences de moyenne durée, c’est-à-dire de plus d’un mois et de moins d’un an, sont en augmentation de 11 % entre janvier 2019 et juillet 2021, ressort-il d’une étude du prestataire de services en ressources humaines SD Worx communiquée lundi.

