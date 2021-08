«La farce de Spa»: la presse internationale fustige le Grand Prix de Belgique de F1

ROYAUME-UNI

« Daily Mail » : « Max Verstappen a remporté la farce d’un Grand Prix de Belgique – une procession derrière une voiture de sécurité pendant DEUX tours. La foule présente sur le circuit pluvieux de Spa-Francorchamps a attendu les résultats pendant trois heures et demie, tandis que les pilotes les mieux payés du monde sont restés dans leurs garages en attendant un temps plus clément. »

« Le Guardian : « Le Grand Prix de Belgique restera dans les annales comme une course et les honneurs ont été dûment attribués, mais il y avait peu de dignité dans la façon dont la Formule 1 a fait son travail lors d’un après-midi pluvieux à Spa-Francorchamps. Ce fut la course la plus courte de l’histoire de juste trois tours et 8 minutes, derrière la voiture de sécurité. »