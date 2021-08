Retournement de situation dans le dossier Mbappé: le Français resterait finalement au PSG

Ces dernières semaines, chaque jour qui passait semblait rapprocher un peu plus Kylian Mbappé du Real Madrid. Les dirigeants madrilènes, déterminés à ajouter une nouvelle star à leur effectif, faisaient monter les enchères, en vue de convaincre les Parisiens. Mais, alors que tout le monde pensait que le deal serait entériné dans les prochaines heures, il semble qu’il y ait eu un énorme retournement de situation.

En effet, selon le quotidien espagnol Marca, Kylian Mbappé serait finalement parti pour rester en France ! Le Paris Saint-Germain aurait refusé la dernière offre des Merengues pour le champion du monde 2018, et les deux clubs seraient déterminés à rester sur leurs positions. Le Real Madrid attendrait donc un an de plus pour attirer l’attaquant tricolore, qui sera alors en fin de contrat. Contrat que le PSG souhaiterait renouveler durant cette saison. Mbappé, de son côté, serait serein par rapport à la suite des événements, quoi qu’il puisse arriver dans ce dossier.