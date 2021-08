Ma Ferme, «pépinière» d’entrepreneuriat rural et agricole

Entre Enghien et Silly, dans le hameau de Labliau, deux frères vendaient la Ferme Courte-au-Bois. Dans le même temps, Stephan De Brabandere et Benoît Bruyndonckx débattaient de la difficulté pour le second, gérant d’une épicerie bio depuis 30 ans, de se fournir en produits maraîchers chez les entrepreneurs locaux. Ensemble, ils se sont interrogés sur ce qu’ils pourraient faire pour encourager les producteurs et les consommateurs à se mettre au circuit court et ont imaginé de reprendre une exploitation, d’y installer plusieurs producteurs, « un peu comme dans un coworking », et de le faire avec le soutien de nombreux investisseurs qui seraient également des consommateurs. Leur idée était de répondre à de multiples objectifs tels que le développement de l’économie et la création d’emploi, la sensibilisation des consommateurs à l’intérêt de se tourner vers le circuit court agro-écologique et la préservation de la biodiversité. Le projet est aussi d’inspirer un nouveau mode de société basé sur plus de solidarité et de complémentarité.