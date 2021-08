Des centaines de pages inédites, des dizaines de nouveaux textes de Maeterlinck

Rapatriées en Europe dans le coffre d’une voiture, six caisses d’archives de l’écrivain gantois ont été localisées et rachetées par les Archives et Musée de la littérature (AML).

Au même moment où surgissaient en France les écrits d’occupation de Céline, les manuscrits/tapuscrits des années de guerre de Maurice Maeterlinck (1862-1949) réapparaissaient en Belgique dans des circonstances à peine moins rocambolesques. De quoi parle-t-on ?

De 1939 à 1947, le dramaturge belge francophone Maeterlinck se réfugie au Portugal puis aux Etats-Unis où il est immensément célèbre (en 1922, son livre Le grand secret lui vaut dans le New York Times une recension d’une pleine page et du tiers de la page suivante !). « C’est sa période américaine », explique Laurence Boudart, directrice des AML, les Archives et Musée de la littérature. « Il en a profité pour nouer des contacts dans le milieu cinématographique – Hollywood en particulier – et on sait qu’il a écrit pas mal de choses à l’époque. »