Rachat d’Omega Pharma: Marc Coucke et Waterland devront payer jusqu'à 366 millions d’euros d'ici 30 jours

Marc Coucke et le fonds belgo-néerlandais Waterland devront payer 266 millions d’euros à l’américaine Perrigo, cotée à New York. A ce montant, selon nos informations, viennent s’ajouter des frais de procédure élevés et des intérêts pour un maximum de 100 millions d’euros.

Le centre belge d’arbitrage et de médiation (Cepani) a tranché vendredi soir après la fermeture de Wall Street: dans l’affaire relative à la vente d’Omega Pharma, des centaines de millions seront versés mais pas des milliards. Marc Coucke et le fonds belgo-néerlandais Waterland devront payer 266 millions d’euros à l’américaine Perrigo, cotée à New York. A ce montant, selon nos informations, viennent s’ajouter des frais de procédure élevés et des intérêts pour un maximum de 100 millions d’euros.