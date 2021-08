Nuits de septembre, un festival de mémoire

Depuis sa création en 1957 par Suzanne Clercx, professeure de musicologie à l’ULG, le festival des Nuits de septembre, aujourd’hui section liégeoise des Festivals de Wallonie, pratique l’esprit d’aventure et de découverte tant dans le choix des œuvres et des compositeurs que dans leur mode d’interprétation. L’édition 2021 nous le rappelle clairement.

Sa direction a vu défiler l’élite de la pensée musicologique liégeoise, à commencer par Jérôme Lejeune, le fils de la fondatrice, Philippe Vendrix, Christophe Pirenne ou Stéphane Dado. C’est à cet esprit que rend hommage Frédéric De Groote, le directeur artistique l’édition 2021, en s’attachant à actualiser les différents axes de réflexion qui ont inspiré l’histoire du festival et à visiter les beaux lieux de la ville : églises St-Jacques, St-Denis, St-Servais et St-Martin, la Société littéraire, la salle philharmonique et la salle académique de l’ULiège.