Omega Pharma: Perrigo attend 350 millions d'euros de Marc Coucke d'ici 30 jours

Le géant pharmaceutique américain Perrigo attend 350 millions d'euros de la part de l'homme d'affaires Marc Coucke et d'un certain nombre de fonds d'investissement (dont Waterland), après la décision du Centre belge d'arbitrage Cepani à propos de la reprise d'Omega Pharma, indique-t-il lundi.

La somme doit être acquittée dans les 30 jours qui suivent la décision, selon un communiqué adressé à l'autorité boursière américaine.

Selon Perrigo, le Centre belge d'arbitrage Cepani a conclu que Marc Coucke et le consortium financier ont, lors de la vente du spécialiste flamand des médicaments sans prescription en 2015, "caché volontairement des informations importantes" et "délibérément induit en erreur par divers actes et omissions frauduleuses".

Marc Coucke et ses partenaires avaient cédé Omega Pharma en 2015 pour la somme de 3,8 milliards d'euros à Perrigo, dont 1,3 milliard de dettes. Les Américains ont estimé que les comptes d'Omega Pharma avaient été embellis pour la vente, ce qu'ils considéraient comme inacceptable. Le groupe américain réclamait un remboursement de 1,9 milliard d'euros.