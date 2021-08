Le chômage en recul de 7,2% en juillet

Le recul est encore plus prononcé parmi les moins de 25 ans: -4.185 unités ou -17,4%.

La baisse est également plus importante en Flandre (-15.174 unités ou -11,5%) qu'en Wallonie (-7.998 unités ou -5,9%). En Région de Bruxelles-Capitale, la diminution est de 1,1% (-757 unités). On dénombrait ainsi 116.300 personnes au chômage complet en Flandre, 127.167 en Wallonie et 65.118 en Région de Bruxelles-Capitale.

Par ailleurs, le nombre de travailleurs et travailleuses en chômage temporaire s'élevait à 194.550 unités, soit 158.789 unités ou 44,9% de moins qu'en juillet 2020, juste après la première vague de la pandémie de Covid-19 marquée par un confinement sévère.