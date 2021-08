Le Grand Prix de Belgique continue de faire polémique: «ignorés par les organisateurs», des spectateurs lancent une pétition pour être remboursés

On n’a pas fini d’entendre parler de ce Grand Prix de Belgique 2021. Une course qui n’a jamais vraiment commencé, raison pour laquelle des spectateurs présents demandent à se faire rembourser.

Assister à un Grand Prix de Formule 1, ça a un coût, et pas des moindres. « On était six, et ça nous est revenu à près de 1000 € », explique un spectateur présent ce dimanche à Spa-Francorchamps au micro de la RTBF. Alors, forcément, quand vous déboursez une telle somme et que vous n’obtenez rien en retour, il y a de quoi être frustré.

C’est ce qui est arrivé aux quelque 75.000 personnes venus assister au Grand Prix de Belgique 2021. Car, au final, ils n’ont pas vu de course. Ils ont pu apercevoir quelques tours de chauffe, des voitures à l’arrêt au paddock… et c’est tout ! La faute à la météo capricieuse… « Franchement, c’est scandaleux », continue le spectateur déçu interviewé par nos confrères de la RTBF. « Je ne veux pas d’un bon pour l’année prochaine. Ce que je veux, c’est être remboursé. »