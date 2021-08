Vanessa Maes, directrice de Spa Grand Prix, sur le remboursement des billets: «On pense au public, il y aura quelque chose»

Plusieurs spectateurs qui ont assisté au Grand Prix de Belgique 2021 demandent un remboursement des billets. Vanessa Maes, directrice de Spa Grand Prix, les entend et promet une intervention.

Le Grand Prix de Belgique 2021 restera comme le Grand Prix de Formule 1 le plus court de l’histoire. Plusieurs spectateurs élèvent la voix et demandent un remboursement. Interrogée par la RTBF, Vanessa Maes, l’actuelle directrice de Spa Grand Prix, a tenu à éclaircir la situation sur le remboursement des tickets.

« On pense au public, on ne l’oublie pas », commence Vanessa Maes. Toute la direction souhaite revoir les spectateurs l’an prochain. « On veut que notre public ait envie de revenir chez nous donc, bien sûr, il y aura quelque chose », ajoute la directrice.

La direction de Spa Grand Prix souhaite faire un geste, mais sous quelle forme ? Telle est la question : « Je ne sais pas vous dire aujourd’hui ce qui va être fait et comment ça va être fait. »