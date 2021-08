Bruxelles: une voiture termine sa course dans la vitrine d’un salon de coiffure

Aujourd’hui vers 12 h les pompiers de Bruxelles sont intervenus pour un roulage avec une personne coincée dans son véhicule.

Une voiture avait, pour des raisons momentanément inconnues, quitté son garage pour traverser la chaussée, emboutir une voiture stationnée et renverser une piétonne. La course folle s’est terminée contre une façade et dans la vitrine d’un salon de coiffure, indique un communiqué des pompiers de Bruxelles.

Quatre personnes sont impliquées dans l’accident. Une piétonne a été évacuée sous l’escorte d’un Smur vers l’hôpital et ses jours ne sont pas en danger. Le chauffeur du véhicule est en état de choc et a dû être désincarcéré pour ensuite être également transporté à l’hôpital. Ses blessures n’engagent pas non plus son pronostic vital. Deux clients du salon de coiffure sont impactés émotionnellement et ont aussi été évacués vers un centre de soins.