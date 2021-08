Qualifications Mondial 2022: quatre joueurs tchèques, en plus de Schick, absents face à la Belgique

Quatre joueurs de la sélection tchèque de football ne participeront pas aux deux prochains matches de qualification de leur équipe pour la Coupe du monde 2022, contre la Biélorussie (2 septembre) et la Belgique (5 septembre). Ces annulations de dernière minute concernent les défenseurs, Ondrej Kudela, Jan Boril, ainsi que le gardien de but remplaçant Ondrej Kolar pour cause de blessure, tandis qu’un autre défenseur, Jakub Brabec, sera absent pour des raisons personnelles.

Kudela (Slavia Prague), 34 ans, avait déjà manqué le dernier Euro en raison d’une suspension de dix matches imposée par l’UEFA pour des insultes racistes présumées envers le milieu de terrain des Glasgow Rangers Glen Kamara lors d’un match de Ligue Europa le 18 mars. Aujourd’hui, selon la Fédération tchèque de football, il éprouve des difficultés avec son genou.