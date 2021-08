Rachat d’Omega Pharma: Perrigo confirme un montant d’environ 350 millions d’euros en sa faveur

Dans une communication publiée lundi sur le site de la SEC, le gendarme boursier américain, l’entreprise pharmaceutique Perrigo détaille le montant dû par Marc Coucke et le fonds d’investissement belgo-néerlandais Waterland suite à la conclusion d’une longue procédure d’arbitrage qui l’opposait aux deux anciens actionnaires d’Omega Pharma. Comme indiqué dans nos précédents articles, Coucke et Waterland devront verser 266 millions d’euros de dommages et intérêts à l’américaine, assortis « d’intérêts substantiels ». Au total, un montant d’environ 350 millions d’euros devra être transmis dans les 30 jours, selon Perrigo.

Cette dernière ajoute encore que « la décision du Cepani (centre belge d’arbitrage et de médiation, NDLR) a conclu que les vendeurs ont délibérément caché des informations importantes à la société dans le cadre du processus de vente et ont intentionnellement induit la société en erreur par plusieurs actes et omissions frauduleux ».