Skeyes noue un partenariat avec Saab pour l'installation d'une tour numérique à Namur

L'arrivée de tours numériques, qui sont censées à terme remplacer les tours de contrôle "physiques" installées aux abords des aéroports, constitue l'un des développements technologiques les plus importants du contrôle du trafic aérien au niveau mondial, assure Skeyes.

Une tour numérique comprend des caméras intelligentes et des antennes-relais. Les écrans et équipements connexes du "Remote Tower Centre" sont placés dans un bâtiment qui ne se trouve pas nécessairement à proximité des aéroports. "Les contrôleurs aériens n'auront plus de vue directe sur le tarmac, mais suivront chaque mouvement dans et autour des aéroports via les caméras et les écrans. La réalité augmentée intégrée au système leur fournira des informations supplémentaires qui ne sont pas visibles à l'œil nu", explique Skeyes dans un communiqué.