Le taux d’inflation grimpe encore

Dopée par la hausse des prix énergétiques, l’inflation a atteint 2,7 % en août. Les allocations sociales et les pensions seront indexées de 2 % en septembre ; et les salaires de la fonction publique en octobre.

Cette forte hausse de l’inflation au cours des derniers mois s’explique largement par la hausse des prix des produits énergétiques. Ainsi, les carburants coûtent 15,4% de plus qu’il y a un an. - Photo News.

Le rythme de hausse des prix à la consommation s’est à nouveau accéléré en août. Ainsi, l’inflation a atteint 2,73 %, contre 2,27 % en juillet et 1,63 % en juin, a fait savoir ce lundi l’Office de statistiques Statbel.

Cette forte hausse au cours des derniers mois s’explique largement par la hausse des prix des produits énergétiques.

Ainsi, les carburants coûtent 15,4 % de plus qu’il y a un an ; l’électricité, 17,4 % de plus ; et le gaz naturel, 49,4 % de plus. En revanche, le prix du gasoil de chauffage, lissé sur 12 mois, a reculé de 13 % en l’espace d’un an.

« Les prix du gaz naturel et de l’électricité sont supérieurs au niveau élevé de fin 2018. Les prix de l’électricité sont même au niveau le plus élevé jamais atteint », précise Statbel.