Coronavirus: pourquoi on est encore loin d’en avoir fini avec le masque

Le monde d’après, ce n’est pas encore tout à fait pour demain. Le 1er septembre marquera bien une nouvelle étape importante dans le déconfinement, sans pour autant nous libérer de tous les gestes barrières. Vacciné ou pas, la distanciation sociale reste la norme et le masque est toujours obligatoire dans de nombreuses circonstances. Pas question de montrer son nez dans les transports en commun, les magasins ou dans l’ascenseur au travail. A Bruxelles, où la situation sanitaire n’est pas bonne (trop de contaminations, pas assez de vaccinations), il continuera aussi d’être imposé dans certaines artères commerçantes très fréquentées comme la rue Neuve. La Ville a en effet prolongé son arrêté jusqu’au 30 septembre. Une prolongation pour laquelle a aussi opté le bourgmestre d’Etterbeek, Vincent De Wolf (MR) : « La population continue à respecter la règle de manière suffisante. On use plus de la persuasion que de la sanction.