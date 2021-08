Joe Biden, le nouveau Jimmy Carter?

Au milieu de la chienlit afghane, le président Biden doit essuyer des reproches de faiblesse et d’inefficacité, comme Carter lors de la crise des otages de Téhéran.

Joe Biden et Jimmy Carter sont des amis politiques de longue date. - Belga.

Joe Biden est-il en train de vivre son « moment Jimmy Carter » ? C’est le New York Post qui, le premier, a lancé le concept. « L’abandon totalement nauséabond et inutile de l’Afghanistan à son sort rappelle une humiliation similaire de la part des radicaux islamistes lors de l’administration Jimmy Carter », écrivait le tabloïd populaire et conservateur le 15 août, alors que les talibans s’apprêtaient à prendre Kaboul.

Après l’attaque terroriste de jeudi dernier, c’est le très sérieux Financial Times qui a pris le relais. Selon le quotidien économique et financier britannique, si Biden restera dans l’histoire comme celui qui a mis fin à la guerre de 20 ans que son pays menait en Afghanistan, son nom sera également associé à la manière dont les adversaires de l’Amérique l’ont humiliée. Comme Carter l’avait été en 1979-1980, lors de l’interminable prise en otage (444 jours) de 53 membres du personnel de l’ambassade américaine de Téhéran par 400 étudiants iraniens.