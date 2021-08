Présidence de l'Union belge: le football belge avait besoin d’autre chose

Un indice UEFA qui vacille, au point de menacer la présence d’un club belge en C1 à l’horizon 2023-2024. Un VAR au rabais qui ne sait détecter un hors-jeu que quand le pied et le ballon sont au sol. Une D1A à 18 clubs alors que tout le monde sait que c’est trop. Et une D1B à 8, alors que tout le monde sait que c’est trop peu. Un footballgate dont les conséquences restent potentiellement explosives. Un Euro raté débriefé… par le sélectionneur-directeur technique lui-même, avec cette phrase magique : « Quand on fait tout pour vouloir gagner, on ne peut pas parler d’échec. » Ben si…

On ne va pas en rajouter : bien que N.1 au classement FIFA, le football belge ne se porte pas trop bien. Et en cette période un peu floue, il aurait bien besoin d’un président fort, et bien élu. Ce qui n’est pas le cas, vu le profil du « gagnant » et les réserves déposées. Ou pas, selon les versions.