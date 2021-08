Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 est resté freiné par KBC et Galapagos

Le BEL 20 subissait toujours la pression de KBC (70,90) qui abandonnait 1,23 pc en compagnie de Galapagos (46,92), en baisse de 1,18 pc.

Ageas (42,98) restait négative de 0,32 pc alors qu'AB InBev (51,86) gagnait finalement 0,27 pc.

Solvay (113,55) était en hausse de 0,13 pc et UCB (97,08) en baisse de 0,37 pc, arGEN-X (286,90) abandonnant 0,38 pc.

Proximus (16,72) gagnait de justesse 0,09 pc, Orange Belgium (19,80) étant par ailleurs en hausse de 0,41 pc tandis que Bpost (8,18) perdait 1,03 pc.

Aperam (52,46) et Melexis (102,10) conservaient des avances de 0,08 et 0,59 pc, Ackermans (149,10) et Colruyt (48,36) gagnant 1,08 et 0,60 pc.

Hors indice, l'échec d'une recherche faisait plonger Bone Therapeutics (1,69) de 36,1 pc avec un plus-bas du jour à 1,642 euro.

Biocartis (4,16) et Celyad (3,81) étaient par contre en hausse de 4,1 et 5,8 pc, Fagron (17,85) perdant 2 pc.

Recticel (15,06) et D'Ieteren (134,10) progressaient de 3,3 et 1,4 pc, Bekaert (40,92) et Van de Velde (23,90) de 1,8 et 5,3 pc.